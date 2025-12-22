Konyaspor ile Antalyaspor rekabetinde rakamlar nasıl?

Konyaspor ile Antalyaspor, tarihleri boyunca tatlı bir rekabette kendilerini buldu. İki takım Süper Lig'de olduğu kadar Türkiye Kupası'nda da kıran kırana maçlarda karşı karşıya geldi. Peki; iki takım arasında daha önce oynanan maçlar nasıl sonuçlandı? İşte detaylar…

3. randevu

Konyaspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası nezdinde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk olarak 1988-89 sezonunda Türkiye Kupası 4. Tur'da karşılaşırken; deplasmanda oynanan maçı Konyaspor 1-0'lık skorla kazanmıştı. 2015-16 sezonunda Son 16 Turu'nda Konya'da oynanan maçı ise Anadolu Kartalı yine 1-0'lık skorla kazanmıştı. Konyaspor bu 2 maçta 2 kez gol sevinci yaşarken; kalesini ise gole kapatmayı başarmıştı.

(Hasan Yıldırım)