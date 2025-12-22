GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakıldı

Şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakıldı
’Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Öte yandan oyuncu Melisa Döngel’in daha önce gözaltına alındığı, Adli Tıp Kurumu’na kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alındı. Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi. İfade işlemi tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'in pazar günü gözaltına alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

