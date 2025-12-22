Şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alındı. Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi. İfade işlemi tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'in pazar günü gözaltına alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA