2026 yılı bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi

2026 yılı bütçe görüşmelerinin son günü tamamlandı. 2026 yılı bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda 320 oyla kabul edildi.

2026 yılı bütçesi Meclis'te yapılan oylamada, 249 ret oyuna karşılık 320 kabul oyuyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin kabulünün ardından bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında bütçe için mesai harcayan milletvekillerine teşekkür etti.

Erdoğan şunları kaydetti: "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."

"ENFLASYONDA 2027 HEDEFİ TEK HANEYE İNMEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'teki bütçe görüşmelerinin kapanışında konuştu.

Yılmaz konuşmasında, ekonomi ve enflasyon hedeflerine ilişkin "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, büyüme hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: "Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu olarak, yıl sonunu da, dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde tamamlamayı öngörüyoruz. 2026 yılında ise büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz. Bu yolda para ve maliye politikalarımız tam bir ahenk içinde işlemeye devam edecektir. Bu çerçevede, yeniden değerleme oranını uygularken, enflasyonla mücadeleye destek olacak bir yaklaşım içinde olacağız.”

"GÜVEN VE HUZUR ORTAMI YATIRIM VE TİCARETİ GÜÇLENDİRECEK”

Orta ve uzun vadeli büyüme perspektifine Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin de son derece olumlu katkılarda bulunacağını ifade eden Yılmaz, "Güven ve huzur ortamı yatırım ve ticareti güçlendirecek, başta Doğu ve Güneydoğu illerimiz olmak üzere ülkemizin genel olarak potansiyeli daha yüksek oranda harekete geçirilmiş olacaktır. Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Hicaz Demiryolunun yeniden canlanması gibi stratejik projeler ile birlikte bölgemizde de refah artacak, istikrar güçlenecektir. Böylesi bir küresel konjonktürde, ekonomide uygulamakta olduğumuz istikrar programının etkileri daha net görülmeye başlanırken, işgücü piyasasında önceki yıllarda elde edilen kazanımların korunması ve güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mevsimsel etkiden arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte 65 bin kişi artmış, işsizlik oranı yüzde 8,5 olmuştur. Bu olumlu eğilim ekim ayında da sürmüş; istihdam aylık bazda 185 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,1 puan düşmüştür. Bu görünüm ekonomimizin dayanıklılığının somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 12 Aralık itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek "Brüt rezerv geçen yıla göre 27,3 milyar dolar arttı" dedi.

OYLAMA ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmesi beklenirken milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaklaşık 2-3 dakika süren arbedenin ardından Numan Kurtulmuş, birleşime ara verdi.

