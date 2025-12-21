GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Şişme bot alabora oldu: 1 kişi kayıp

Adıyaman’da Atatürk Baraj Göleti’nde 5 kişinin bulunduğu şişme bot alabora oldu. Gölete düşen 4 kişi kurtarılırken, suda kaybolan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Saray Burnu yakınlarında balık tutmak için baraj göletine şişme botla açılan E.E, R.Ü, C.E, B.A. ve F.Ç. botun alabora olması sonucu gölete düştü.

Çevredeki balıkçılar tarafından E.E, R.Ü, C.E, B.A. kurtarılırken F.Ç. gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye kurtarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar F.Ç'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kurtarılan 4 kişi ise ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

