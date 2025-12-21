Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? Regaip Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Regaip Kandili’nin tarihi netleşti. Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahip olan bu mübarek gece, her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili hangi gün kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor? İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayımlandı. İslam âlemi açısından büyük bir manevi değere sahip olan üç ayların başlangıcı kabul edilen Recep Ayı'nda, perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi” olarak anılıyor.

Peki, 2025 yılında Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte Regaip Kandili tarihi 2025

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep'in başlamasıyla idrak edilecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

REGAİP KANDİLİ HANGİ TARİHTE?

Diyanet Dini Günler takvimi 2025 listesine göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

21 Aralık 2025 Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık 2025 Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Berat Kandili

19 Şubat 2026 Ramazan başlangıcı

16 Mart 2026 Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1 gün

211 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2 gün

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3 gün

