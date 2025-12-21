Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? Regaip Kandili ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Regaip Kandili’nin tarihi netleşti. Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahip olan bu mübarek gece, her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili hangi gün kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor? İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayımlandı. İslam âlemi açısından büyük bir manevi değere sahip olan üç ayların başlangıcı kabul edilen Recep Ayı'nda, perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi” olarak anılıyor.
Peki, 2025 yılında Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte Regaip Kandili tarihi 2025
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep'in başlamasıyla idrak edilecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor.
REGAİP KANDİLİ HANGİ TARİHTE?
Diyanet Dini Günler takvimi 2025 listesine göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”