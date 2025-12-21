Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor? Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman? İşte 2026 Dini Günler takvimi
- Güncelleme Tarihi:
Üç Aylar’ın başlangıç tarihi yaklaşırken, 2026 yılı dini günler takvimi de araştırılmaya başlandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel süreçte, Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri idrak edilecek. İbadet planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, Üç Aylar’ın başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor. Peki, Recep Ayı ne zaman başlıyor, Regaip Kandili hangi gün? İşte 2026 dini günler ve Üç Aylar takvimi…
İslam âlemi için derin bir manevi anlam taşıyan Üç Aylar yaklaşırken, bu mübarek zaman dilimine dair heyecan da artıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan süreçte kandil geceleri ve önemli dini günler idrak edilecek. Müminler, ibadet ve dualarını çoğaltarak bu özel dönemin maneviyatını en yoğun şekilde yaşamaya hazırlanıyor.
Peki, Üç Aylar 2026 yılında hangi tarihte başlayacak, ne zaman sona erecek? Recep Ayı'nın başlangıcı ve Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? İşte 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre merak edilen detaylar…
Önümüzdeki Kandil ne zaman?
Diyanet Dini Günler takvimi 2025 listesine göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek.
Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman?
