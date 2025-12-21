GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İşçileri taşıyan traktör devrildi: 12 yaralı

Şırnak’ta işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kayaboyun köyünde fidan diken işçileri taşıyan Kadri T. yönetimindeki römorklu traktör, dönüş yolunda Sırmalı Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada devrilen traktör ve römorktaki 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

