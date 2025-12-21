Tuğyan isminin anlamı nedir? Tuğyan ne demek? Tuğyan ismi ne anlama gelir, kötü mü?

Şarkıcı Güllü’nün vefatının ardından kızı Tuğyan gündemde yer aldı ve isminin anlamı merak konusu oldu. Peki, Tuğyan ne anlama geliyor, kökeni nedir? İşte Tuğyan ismiyle ilgili tüm detaylar…

Son dönemde televizyon ve sosyal medyada sıkça gündeme gelen Tuğyan ismi, anlamı ve kökeni bakımından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Tuğyan ne anlama geliyor ve kökeni nereden geliyor?

Tuğyan İsminin Anlamı

Arapça kökenli olan Tuğyan, "azgınlık” ve "taşkınlık” anlamlarına gelmektedir. Ayrıca zorbalık ve küfür gibi olumsuz anlamlarla da kullanılmaktadır.

Tuğyan İsminin Kökeni

Bu isim, Arapçadan gelmektedir. "Azmak” veya "sınırı aşmak” anlamındaki kelime, Arapça ve İslami metinlerde genellikle olumsuz bir durumu ifade eden kavram olarak yer alır.

