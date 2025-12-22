Konya’da bugün vefat edenler 22 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
AHMET YARDAN
|
TEPEKÖY
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
ARİFE TEKEŞ
|
SARAY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYŞE PARLAK
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
OSMAN KARACA
|
TAŞPINAR
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
HAYRETTİN KÜTOĞLU
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
REMZİYE ER
|
YAĞLIBAYAT
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
SELİM DÜZKAYA
|
SULUTAS
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MEHMET EKECİK
|
KARATAY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96