Konya'da bugün vefat edenler 22 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
Konya’da bugün vefat edenler 22 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Aralık 2025 Pazartesi günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

AHMET YARDAN

TEPEKÖY
15-01-1963

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ARİFE TEKEŞ

SARAY
01-03-1946

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE PARLAK

KONYA
28-02-1951

HACIFETTAH MEZARLIĞI

OSMAN KARACA

TAŞPINAR
09-01-1959

YEDİLER MEZARLIĞI

HAYRETTİN KÜTOĞLU

KONYA
23-12-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

REMZİYE ER

YAĞLIBAYAT
05-01-1948

ANASULTAN MEZARLIĞI

SELİM DÜZKAYA

SULUTAS
29-07-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET EKECİK

KARATAY
01-01-2001

ALİYENLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

