EKOL TV kapandı mı? Ekol TV neden kapandı Ekol tv kimin?

EKOL TV açıklama yaptı!
EKOL TV, resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla kanalın faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.
"Kamuoyuna ve Değerli Çalışma Arkadaşlarımıza Duyuru" başlığı ile yayınlanan açıklamada, şöyle denildi;
FAALİYETLER SONLANDIRIYOR!
"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür.
Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.
Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.
TEŞEKKÜRLE SONLANDI!
Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."
EKOL TV'NİN SAHİBİ KİM?
Ekol TV henüz yayın hayatına geçmeden Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov tarafından satın alınmıştı. Mübariz Mansimov sonrasında medyadan çekilme kararı almıştı. Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı olarak Emrah Doğru görev yapıyordu. Emrah Doğru kariyerinde TRT, Habertürk, Show TV gibi önemli kurumlar bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi