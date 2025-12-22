Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran mesajları ortaya çıktı!

Uyuşturucu Soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ve aynı soruşturmada ifadesi alınan Sadettin Saran arasında geçtiği iddia edilen diyalog çok konuşuluyor. işte o mesajlar.

Türkiye, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. İş, sanat ve medya üçgeninde yaşanan gayri ahlaki hadiseler soruşturmayla birlikte gün yüzüne çıkıyor. Gazeteci Nedim Şener son köşe yazısında Spiker ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'ın arasında geçtiği iddia edilen diyalogu yazdı.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ın birbirlerine attıkları iddia edilen mesajlar şu şekilde:

Saran: Nice senelere koca g...lüm, güzel g...lüm diyemiycem hatırlamıyorum nasıldı, kaç oldun 47 mi 48 mi oldun?

Cebeci: Kutlaman yeter, görüşelim bayramda nerelerdesin?

Saran: Bilmiyorum kızımdan haber bekliyorum... İstiyorsan belki yarın akşam buluşuruz seninle benim evde, İstanbul'da.

Cebeci: Olabilir doğum günümü kutlayalım, çok yalnızım.

Saran:Tamam teyitleşiriz, sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70. Asos'a gitcem birazdan, geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bye bye.

Cebeci: Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım.

Saran: Tamam bulurum.

Cebeci: Akşam kaçta aldırırsın beni, 21 iyi mi? Arabayla gelmeyeyim, onu içince dağılıyorum.

Saran: Çok geç, daha erken.

Cebeci: Kaç?

Saran:19.00

Cebeci: İşyerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi.

Saran: Onları da getir, hepinize yeterim.

Cebeci: G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm.

Saran: :)

02.06.2025

Saran: Gelgit Ela nasılsın?

Cebeci: Kafam hâlâ güzel, o nasıl bir şeydi!

Saran: Kızım laf dinlemiyorsun ki yavaş yavaş diyorum, böyle agresif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bu ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse.

06.07 2025

Cebeci: E hani ekmiştin., artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim.”

