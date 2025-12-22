Milli Savunma Bakanlığı bin 113 sürekli işçi alacak

Milli Savunma Bakanlığı, iş yerlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca sürekli işçi alımı yapacak.



Bakanlık, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Kontenjan dağılımı ve ilan metnine "Duyuruya İlişkin Dosyalar" bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.



Genel Başvuru Şartları



İlana göre adayların taşıması gereken genel şartlar şunlar:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak, belirli suçlardan mahkum olmamak, terör örgütleriyle ilişkisi bulunmamak, kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak temel şartlar arasında yer alıyor.



Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak ve başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ya da belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak gerekiyor.



KPSS Şartı ve Puan Türleri



Adayların başvuru yapabilmesi için ilan şartında belirtilen lisans mezuniyet şartı aranan ilanlar için 2024 yılı KPSS P3 puan türünden, ön lisans mezuniyet şartı aranan ilanlar için 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.



KPSS şartı aranan ilanlara başvuru yapan adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanacak olup alınacak işçi sayısının dört katına girenler daha sonra duyurulacak belge kontrolüne çağrılacak.



Öncelik hakkına sahip olan adaylarda ise KPSS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.



Kura ve Sınav Süreci



Açık iş pozisyonları için sınav icra edilecek. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.



Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak.



Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.



Sınavda Başarı Şartı



Sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve başarılı olan diğer adaylar puan sırasına göre yedek aday belirlenecek.



Önemli Uyarılar



Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Milli Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.



İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin yerine yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecek.



Detaylı bilgi ve başvuru için https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi ziyaret edilebilirsiniz.