KMÜ 2025 yılı üniversite izleme ve değerlendirme genel raporunda öne çıktı

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye’de yükseköğretim sisteminin mevcut durumunu kapsamlı göstergelerle ele alan raporda, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), bilim iletişimi faaliyetleri ve öğrenci memnuniyeti alanlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

129 devlet, 75 vakıf ve 4 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 208 yükseköğretim kurumunun yer aldığı rapor; 2023–2024 eğitim-öğretim yılı, 2024 mali yılı ve 2024 takvim yılı verileri esas alınarak hazırlandı.

Değerlendirmeler; Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Sürdürülebilirlik ile Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk olmak üzere beş ana kategori çerçevesinde gerçekleştirildi. Raporda; erişilebilirlik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve bilim iletişimi gibi güncel yaklaşımları merkeze alan yeni göstergelere de yer verildi.

Bilim İletişiminde İlk 20'de

Raporda yer alan 2024 yılı verilerine göre KMÜ, gerçekleştirdiği 41 bilim iletişimi faaliyeti ile Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girme başarısı gösterdi. Farklı temalarla yürütülen bilim iletişimi etkinlikleri sayesinde üniversitenin, bilginin toplumla paylaşılmasına ve bilimsel farkındalığın artırılmasına önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Bu sonuç, KMÜ'nün toplumsal katkı misyonunu güçlendiren çalışmalarını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu.

Kütüphane Hizmetlerinde Yüksek Öğrenci Memnuniyeti

Raporda ayrıca Türkiye Üniversite Deneyim Anketi (TÜDA) 2024 verilerine de yer verildi. Buna göre, kütüphane hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranında KMÜ, 75,77 puan alarak yine ilk 20 üniversite arasında yer aldı. Bu sonuç, üniversitenin öğrenci odaklı hizmet anlayışının ve akademik destek altyapısının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

(Ali Asım Erdem)