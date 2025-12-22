KMÜ’de kariyer ve sosyal inovasyon odaklı etkinlikler düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), öğrencilerin kariyer planlamalarına ve toplumsal etki odaklı düşünme becerilerine katkı sunan iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fakülte bünyesinde düzenlenen programlarda kariyer, KPSS, sosyal inovasyon ve proje geliştirme başlıkları ele alındı.

İİBF Kemal Esengün Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ilk etkinlikte, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Nohutçu'nun katılımıyla "Kariyer ve KPSS Söyleşisi” düzenlendi. Programa İİBF Dekanı Prof. Dr. Sefa Usta, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşide Prof. Dr. Ahmet Nohutçu; kariyer meslekleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu sınavlarına hazırlık süreçleri, sınavlara giriş koşulları ve puanlama sistemleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Kariyer sınavlarına yönelik istatistikleri de aktaran Nohutçu, mezuniyet sonrası kariyer planlamasına erken dönemde başlamanın önemine dikkat çekerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler, Sosyal İnovasyon için Bir Araya Geldi

İİBF'de düzenlenen bir diğer etkinlikte ise "Sosyal İnovasyon: Fikirden Toplumsal Etkiye” başlığıyla Sosyal İnovasyon Ajansı yetkilileri üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Sosyal İnovasyon Ajansı ve Sosyal İnovasyon Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle; İşletme ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen programa, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, İİBF Dekanı Prof. Dr. Sefa Usta, Proje Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Selami Balcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın sabah oturumunda sosyal inovasyon kavramı ele alınarak Sosyal İnovasyon Ajansı'nın çalışma alanları, toplumsal etki odaklı yaklaşımı ve yürüttüğü projeler etkileşimli sunumlarla aktarıldı. Öğleden sonraki oturumda ise İİBF Dekan Yardımcısı ve Sosyal İnovasyon Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Çil'in moderatörlüğünde, ajans iş birliğiyle topluluğun ana ekibine yönelik "Proje Döngüsü Yönetimi” ve "Tasarım Odaklı Düşünme” başlıklarında sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikler, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimleriyle sona ererken, öğrencilerin hem kariyer hedeflerine hem de toplumsal fayda odaklı proje üretme becerilerine katkı sunan verimli bir akademik ortam oluşturuldu.

(Ali Asım Erdem)