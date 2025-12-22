GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kavgada tabancayla vurulan Fırat öldü

Kavgada tabancayla vurulan Fırat öldü
Mardin’in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Fırat Baraş (23), hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat Baraş, tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baraş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baraş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Fırat Baraş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

