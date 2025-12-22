Sokak hayvanlarını toplama ekibinde görevli 2 personeli darbeden baba ve oğlu tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde başıboş sokak hayvanlarını toplama ekibinde görevli 2 personeli, kısırlaştırılmış sokak köpeğini silahla öldürdüğü iddiasıyla darbeden baba ve oğlu tutuklandı.

Olay, 17 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Bolvadin Sanayi Sitesi'nde meydanda geldi. İlçede başıboş hayvanları toplama ekibinde görev yapan, Bolvadin Belediyesi'ne bağlı şirket çalışanı A.B. ve İl Özel İdaresi çalışanı R.Ş.'nin, kısırlaştırılmış sokak köpeğini silahla vurup öldürdüğünü iddia eden esnaf T.A.K. ve oğlu A.K., duruma tepki gösterdi.

T.A.K. ve oğlu A.K., ellerindeki pompalı tüfekle ekibin aracının önünü kesip, A.B. ve R.Ş.'yi darbetti. Olayın ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne giden A.B. ve R.Ş.'nin darbedildiği ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan T.A.K. ve A.K., bir gün sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.A.K. ve A.K. tutuklandı.

Ruhsatsız pompalı tüfeğe el koyan polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde 1 boş kartuş buldu. Diğer yandan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, T.A.K. ve A.K.'nin otomobille seyir halindeki ekip aracının önünü kesmesi, ardından 2 personeli darbettiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA