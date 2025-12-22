GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bir hafta önce askerden gelen Murat Can kazada yaşamını yitirdi

Bir hafta önce askerden gelen Murat Can kazada yaşamını yitirdi
Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Murat Can Eğlence hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Eğlence’nin, bir hafta önce vatani görevini tamamladığı belirtildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Abant Gölü Milli Parkı yolunun Ömerler köyü mevkisinde meydana geldi. Abant yönüne giden 81 BZ 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Can Eğlence, tedaviye alındığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eğlence'nin bir hafta önce askerden geldiği bildirildi.

Kaynak: DHA

