Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da belediye personeli hayatını kaybetti!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da belediye personeli hayatını kaybetti!

Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personellerinden Bayram Tutumlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhumun vefatı, ailesi başta olmak üzere mesai arkadaşları ve belediye camiasında derin üzüntüye neden oldu.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN AKÖREN'DE

Bayram Tutumlu'nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Akören ilçesi Kayalar Cevizli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhum Bayram Tutumlu, kılınacak cenaze namazı sonrasında Akören ilçesi Avdan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

(Meltem Aslan)

