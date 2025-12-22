GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,34
STERLİN
57,82
GRAM
6.136,70
ÇEYREK
10.096,78
YARIM ALTIN
20.095,10
CUMHURİYET ALTINI
40.063,31
KONYA Haberleri

SOBE’den 2025 yılında rekor görüşme: Tam 1.282 aileye şifa oldular!

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

SOBE’den 2025 yılında rekor görüşme: Tam 1.282 aileye şifa oldular!
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Rehberlik Birimi, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik sunduğu kapsamlı destek hizmetleriyle ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Rehberlik Birimi bünyesinde ailelere yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulurken, benzer süreçlerden geçen ailelerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşabildiği grupla psikolojik danışma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bu sayede aileler hem duygusal açıdan destekleniyor hem de sosyal dayanışma duygusu güçleniyor. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı bulunan öğrencilere yönelik gelişim değerlendirmeleri, izleme çalışmaları ve bireysel rehberlik hizmetleri düzenli olarak yürütülüyor. İhtiyaç halinde otizmli çocukların kardeşlerine de bireysel psikolojik destek, psiko-sosyal grup çalışmaları ve gelişim değerlendirmeleri sağlanarak tüm aile sistemi destekleniyor.



Kurum dışından başvuran ailelere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık desteği

Yeni tanı almış ailelerden eğitimcilere kadar geniş bir kitleye hizmet sunan SOBE Rehberlik Birimi, kurum dışından başvuran ailelere de ücretsiz rehberlik ve danışmanlık desteği veriyor. Farklı kurumlarla iş birliği içinde yürütülen psiko-sosyal destek ve önleyici rehberlik çalışmalarıyla toplum temelli projelere katkı sağlanıyor. Ailelerin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen aile eğitimleri, seminerler ve atölyeler rehberlik hizmetlerinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bunun yanı sıra hazırlanan broşür, afiş, poster ve bilgilendirici materyallerle ailelerin otizm konusunda doğru ve güncel bilgilere ulaşmaları destekleniyor. 

Rehberlik Birimi, eğitim sürecinin ev ortamında da sürdürülebilir olması amacıyla ailelere bireyselleştirilmiş aile eğitim programları sunuyor. Bu programlar kapsamında ev içi uygulama örnekleri, oyun temelli öğrenme, davranış yönetimi, kardeş ilişkileri ve stresle baş etme konularında ailelere rehberlik ediliyor. Mezun olan öğrenciler belirli aralıklarla takip edilerek ailelere ihtiyaç duydukları durumlarda yeniden destek sağlanıyor; okul ziyaretleri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerle çocuğun eğitim süreci çok yönlü ele alınıyor. Yeni eğitim dönemlerinde gerçekleştirilen oryantasyon çalışmaları da ailelerin ve öğrencilerin sürece uyumunu kolaylaştırıyor.

"Otizmli çocukların kardeşleri de değerlendirilip yönlendiriliyor”

SOBE Rehberlik Biriminin 2021 Eylül ayı itibarıyla hizmet vermeye başladığını belirten Psikolojik Danışman Halime Karaçoban, yeni tanı almış ailelerle otizm konusunda bilgilendirme ve sürece yönelik rehberlik görüşmeleri yapıldığını ifade etti. Karaçoban, SOBE hakkında bilgi almak isteyen velilere bilgilendirici görüşmeler sunulduğunu, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yüz yüze, telefon ve online seçeneklerle erişilebilir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Kurum bünyesinde 0-6 yaş arası tüm öğrencilere gelişim değerlendirmeleri uygulandığını aktaran Karaçoban, ailelerin talebi doğrultusunda otizmli çocukların kardeşlerine de değerlendirmeler yapılarak gerekli yönlendirmelerin gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca farkındalık ve erken yönlendirme amacıyla çocuklara yönelik dikkat ve değerlendirme testlerinin de uygulandığını söyledi.



"2025 yılında 259'u kurum dışı olmak üzere bin 282 görüşme gerçekleştirildi”

Psikolog Ş. Beyza Soysal Metin ise, 2025 yılı boyunca rehberlik çalışmalarının kapsamının genişletildiğini belirterek, 9'u kurum dışı olmak üzere toplam 69 eğitim, seminer ve atölye düzenlendiğini kaydetti. Bu çalışmalar kapsamında evde oyun becerilerini destekleme, etkili kitap okuma, etkili iletişim, okula uyum gibi başlıklarda eğitimler verildiğini; film izleme, ebru atölyesi gibi sosyal etkinliklerle ailelerin ve çocukların sosyal etkileşimlerinin desteklendiğini ifade etti. Metin ayrıca üniversiteler ve kamu kurumlarıyla iş birlikleri kapsamında öğrencilere, ailelere ve eğitimcilere yönelik çeşitli seminer ve psikoeğitim programlarının hayata geçirildiğini söyledi. Kasım ve Aralık aylarında kurum bünyesinde annelere yönelik gerçekleştirilen ‘Psikolojik İyi Oluş' temalı grupla psikolojik danışma çalışmalarının etkililiğinin araştırma olarak sunulmasının planlandığını aktaran Metin, 2025 yılı içerisinde 259'u kurum dışı olmak üzere toplam bin 282 görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumali Özer

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER