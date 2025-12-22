Basın İlan Kurumu’ndan internet haber siteleri için yeni kılavuz

Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını kazanabilmeleri için izlemeleri gereken süreci detaylandıran kapsamlı bir kılavuz yayımladı.

Basın Kanununa göre süreli yayın statüsü kazanan internet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Tebliğleri kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler kılavuzda detaylı şekilde açıklandı.



Süreç, süreli yayın statüsünün elde edilmesinden başlayarak başvuru, denetim ve hak kazanımına kadar olan 5 adımlık bir yol haritası ile özetlendi.



Adım 1: Süreli Yayın Statüsü Kazanılması



İnternet haber sitelerinin Cumhuriyet Başsavcılığına süreli yayın beyannamesi vermesi, künye ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) bilgilerini oluşturması gerekiyor. Ayrıca içeriklerde tarih ve arşiv zorunluluğunun yerine getirilmesi şart.



Haber içeriklerinde ilk yayın tarihi ve saati ile varsa yapılan güncellemelerin tarih ve saat bilgilerinin eksiksiz biçimde yer alması zorunlu. Tüm içeriklerin en az iki yıl boyunca aslına uygun şekilde saklanması yükümlülüğü bulunuyor.



Adım 2: Yönetmelik Şartlarının Sağlanması



Yönetmelik kapsamında haber sitelerinin bulundukları kategoriye göre Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen kadro, içerik, trafik ve teknik şartları eksiksiz şekilde sağlaması gerekiyor.

İnternet haber sitelerinin kategorileri il sınırları esas alınarak belirleniyor.



Konya 3. kategori kontenjan yerine dahil. Bu kategoride 8 fikir işçisi kadrosu, günlük 25 haber, 1.000 doğrudan tekil ziyaretçi ve 10.000 tekil ziyaretçi şartı aranıyor.



Adım 3: Başvuru Belgelerinin Hazırlanması



Başvuru aşaması dilekçe, süreli yayın beyannamesi, imtiyaz sahibi ve yer sağlayıcı ile UETS ve tüm personele ait belgelerin hazırlanması süreçlerini kapsıyor.



Başvuru için gerekli belgeler hem fiziki hem dijital ortamda hazırlanmalı. İmtiyaz sahibi ve şirket belgeleri, yer sağlayıcı belgeleri, özel ilan ve reklam fiyat tarifesi, kadro listesi ve personel belgelerinin tam olması gerekiyor.



Adım 4: Basın İlan Kurumuna Başvuru



Hazırlanan belgelerle birlikte Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılması, belgelerin İLANBİS üzerinden sisteme yüklenmesi ve ilk 3 ay içerisinde denetim talebinde bulunulması öngörülüyor.



Denetim neticesinde herhangi bir ihlal olmaması durumunda bekleme süresi başlangıç tarihi belirleniyor.



Adım 5: Bekleme Süresi ve Hak Kazanımı



Başvurunun ardından 24 aylık bekleme süresi sonunda ya da iki katı kadro, içerik ve trafik şartlarının sağlanması halinde 6 ay sonunda gerçekleştirilecek nihai denetimle birlikte internet haber siteleri resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını kazanabiliyor.



Bekleme süresi içinde kadro, içerik sayısı, trafik ve teknik uygunluk gibi kriterlerin kesintisiz sürdürülmesi gerekiyor. İhlal gerçekleşen her yayın günü bekleme süresine ekleniyor.



Yalnız Resmî Reklam İçin Özel Düzenleme



Kılavuzda, yalnızca resmî reklam yayımlayacak internet haber siteleri için de ayrı bir süreç belirlendi. Bu siteler için 1 sorumlu müdür kadrousu ve ayda en az 30 içerik yayımlama şartı ile 30 günlük bekleme süresi öngörülüyor.



Kategorilere Göre Farklı Şartlar



Kılavuzda, Genel Kategori, 1. Kategori (İstanbul), 2. Kategori (Ankara, İzmir), 3. Kategori (Adana, Antalya, Konya dahil 21 il), 4. Kategori ve 5. Kategori olmak üzere farklı kategoriler için ayrı şartlar belirlendi.



Her kategori için farklı kadro sayısı, günlük haber adedi ve ziyaretçi trafik şartları uygulanıyor. En yüksek şartlar 32 fikir işçisi, günlük 120 haber ve 250.000 tekil ziyaretçi ile Genel Kategori'de bulunuyor.



İnternet Haber Siteleri İçin Resmî İlan ve Reklam Yayımına Dair detaylı Kılavuz'u görüntülemek için tıklayınız.

Kaynak: Haber Merkezi