Milli Savunma Bakanlığı Konya’da 21 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı Konya 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 kişilik personel alımı yapacak. Başvurular 22-26 Aralık tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı Konya 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde çeşitli mesleklerde toplam 21 personel istihdam edilecek.



Alım yapılacak meslekler şunlar: Metal yüzey kaplamacı, ağır silah bakım onarımcısı, diğer tahmil-tahliye ve ilgili yük taşıma işçileri, sıhhi tesisatçı, bahçıvan, kaloriferci, otomotiv kaportacısı, otomotiv boya ustası, asçı, inşaat boyacısı/boyacı inşaat ustası, kaynakçı terzi ve marangoz.



Başvurular 22-26 Aralık'ta Yapılacak



Başvurular 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.







KPSS Şartı ve Puan Türleri



Adaylar tarafından KPSS puan şartı aranan ilanlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Adayların başvuru yapabilmesi için ilan şartında belirtilen lisans mezuniyet şartı aranan ilanlar için 2024 yılı KPSS P3 puan türünden, ön lisans mezuniyet şartı aranan ilanlar için 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi