KONYA Haberleri

Konya’da bu çadırların sayısı artıyor!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bu çadırların sayısı artıyor!

Üretimin güçlü şehri Konya'da hayvan yetiştiricilerine yönelik projeler devam ediyor. Son yıllarda büyük rağbet gören portatif ağılların sayısı hızla artıyor. 



DEVLET DESTEKLİ AĞIL!

Küçükbaş hayvancılık Konya'nın birçok ilçesinde portatif ağıllarda yapılıyor. Yüzde yetmişe varan devlet desteği ile kurulan bu çadırlar üreticinin güvenini kazanmış durumda… 



KOP PROJESİ 

İlçe tarım müdürlükleri tarafından hazırlanarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan birçok proje vücuda geldi. Proje sayesinde, kırsalda yaşayan ancak yeterli alanı olmadığı için hayvancılık yapamayan sayısız vatandaş sürü sahibi oldu. 



SON ÇAIŞMA BOZKIR'DA

Tarım ve Orman Bozkır İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen "KOP Küçükbaş Hayvancılık Gelişiyor” Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilerin çadır ağıl kurulumları tamamlandı. Tarım ve Orman Bozkır İlçe Müdürü Halil Durmuş tarafından kontrolleri yapılan ağıllar üreticilere teslim edildi. 



AMAÇ ÜRETİMİ ARTIRMAK

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde üretimi artırmak, üreticilerin refah seviyesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar devam edecek. Kırsalda yaşayan ya da köye dönüş yapmaya hazırlananların devlet destekleri ve projeler hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

