KONYA Haberleri

Konyalı çiftçilere öneri! Az çalışarak çok kazandırıyor

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da üreticilerin daha çok gelir sağlayabilmesi için araştırmalar devam ediyor. Yeni ürünlerin denenmesinin yanı sıra sahadaki uygulamaların geliştirilmesi için ekipler seferber oldu.  

ÇİFTÇİ HALA TARLADA!

Bahar ve yaz hareketli geçer kış mevsiminde Konyalı üreticiler dinlenmeye çekilirdi. Son yıllarda durum değişti. Üreticiler ahar tadında yaşanan kış mevsiminde de tarlaları boş bırakmıyor. 

EKİM DEVAM EDİYOR!

Hava puslu toprak yumuşak. Konya'nın bazı ilçelerinde hububat ekim dönemi henüz sona ermedi. Tarım ve orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri de üreticilerin telaşına ortak oluyor. Ilgın ilçesinde ekim yapan çiftçilerle buluşan memurlar az iş gücü ile daha çok kazanç sağlayan ekim yöntemi hakkında bilgilendirme yaptı.  

DOĞRUDAN EK KAZAN!

Anıza ekim yöntemi; yakıt, işçilik ve makine bakım maliyetlerini düşürerek traktör yakıtında %50'ye varan tasarruf sağlıyor. Ekim sürecini hızlandırırken verimi de artıran bu yöntem doğaya da oldukça fayda sağlıyor. Toprağı sürmeden yapılan bu modern teknik sayesinde; toprak erozyonu ve aşırı sıcaklık önleniyor, nem tutma kapasitesi ve faydalı mikroorganizma varlığı artıyor, toprak organik madde yönünden zenginleşiyor. 

YAYGINLIĞI ARTIRILACAK!

Son yıllarda artırılan bilgilendirme çalışmasıyla anıza doğrudan ekim modeli yaygınlaştı. Hala anız yakan çiftçiler olsa da Konya'da birçok tarla bu modelle işlenip, ekiliyor. Sürdürülebilir tarımı desteklemek için saha çalışmaları aralıksız devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

