Hataya’da Konya izi: Habib-i Neccar Cami

Konya Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde yıkılan Hatay Habib-i Neccar Camii’nde aslına uygun olarak yürüttüğü restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay Habib-i Neccar Camii'nin aslına uygun olarak restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete hazır hale getirdi.

Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, on binlercesinin de yaralanıp evsiz kaldığı o karanlık gecede Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Konya Büyükşehir, depremde büyük oranda yıkılan Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar Camisi'nde titizlikle yürüttüğü ihya çalışmalarını tamamlayarak tarihi camiyi yeniden ibadete hazır hale getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Habib-i Neccar Camisi'nde Konya basınıyla birlikte incelemelerde bulundu.

Tarihi camide yürüttükleri titiz çalışmaları anlatan Başkan Altay, depremin ilk anlarından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yürüttüğü çalışmalar ile tüm Konya halkının yaptığı yardımlardan bahsetti.

"AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BU İNŞAATI YAPMAK ANCAK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKEYE NASİP OLURDU”

Konya'nın ilk andan itibaren Hatay'la bir kardeşlik köprüsü kurduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konyalılar biz ne istemişsek birin yerine adeta iki gönderdiler. Biz de bu koordinasyonu sağladık. Gelinen noktada asrın felaketinden sonra 11 ilimizde devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Hatay da yıkımın en fazla olduğu şehirlerden birisiydi. Bugün kule vinçlerden adeta gökyüzünün görülmediği şantiyelerde günde 550 daire hak sahiplerine imal ediliyor. İnşallah Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'da 455 bininci konutun anahtar teslim törenini ve çeşitli açılışları gerçekleştirecek. Söylemek kolay geliyor ama Avrupa'da birçok ülke büyüklüğündeki bu inşaatı yapmak ancak büyük ve güçlü bir ülkeye nasip olurdu. Ülkemizin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza deprem bölgesindeki faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu işin kahramanlarından birisi de değerli hemşehrimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum 11 ilde de çok müthiş bir çalışma yürüterek bütün şehirleri tekrar ayağa kaldırıyor” diye konuştu.

CAMİ ASLINA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLDİ

Depremden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Habib-i Neccar'ın yapılmasının Konyalılara yakışacağı sözünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ilettiğini ve kendilerinin de bunu görev addettiğini ve hemen çalışmalara başladıklarını vurgulayan Başkan Altay, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada iki yıldan fazla süredir yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün artık sonuna geldik, inşallah Cumartesi günü de fiilen açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmayı planlıyoruz. Burada büyük bir yıkıntı vardı. Kubbe tamamen göçmüştü, minare ortadan kalkmıştı. Öncelikle titizlikle yıkılan molozlar temizlendi ve taşlar numaralandırıldı. Sonra özellikle kıbledeki duvarın tekrar kullanılması için şakülüne getirilme çalışmaları yürütüldü, bir takviye süreci yapıldı. Sonra diğer duvarlar ayağa kaldırıldı ve en önemlisi de ahşap kirişler üzerine ahşap bir kubbe inşa ettik. Sonra aslına uygun bir şekilde tamamlanması için o kubbe içeriden sıvandı, dışarıdan da kurşunla kaplandı. Caminin içinde üç noktada depremin izlerini ifade edecek küçük ayrıntılar bırakıldı ve tezyinat işleri de aslına uygun elimizdeki röleveye göre tamamlanmış oldu. Bugün temizliği yapılarak, camimiz ibadete hazır hale geldi” dedi.

"BURAYI RESTORE ETMEK DE HERKESE NASİP OLMAZDI, KONYALILARA NASİP OLDU”

Başkan Altay, caminin simgesi olan minarenin de yine aslına uygun bir şekilde restorasyonunun tamamlandığını belirterek, "En son ahşap külahı da üzerine konularak, süreç tamamlanmış oldu. Bahçedeki düzenlemeler, şadırvan da Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Sol taraftaki evler ve arka taraftaki çarşı da Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tamamlanmış oldu. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle birlikte süreci beraber yürüttük. Bugün gelinen noktada 6 Şubat'ta başlayan Konya-Hatay kardeşliğinin ilelebet sürecek bir nişanesine hep birlikte şahitlik etmiş oluyoruz. Burayı kim ziyarete gelirse, tarihin tozlu sayfalarını kim açarsa Konya'nın Hatay'da yaptıklarını ve Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunu görecek. Bu cami sıradan bir cami değil, sadece Hatay'ın simgesi değil, Anadolu'nun ilk camisi. Burayı restore etmek de herkese nasip olmazdı, bu Konyalılara nasip oldu. Ne kadar şükür etsek ne kadar hamt etsek azdır” ifadelerini kullandı.

"BURADA EDİLEN HER İBADETTEN KONYA'DA YAŞAYAN 2 MİLYON 300 BİNİN HANESİNE BİR ŞEY YAZILACAKTIR”

Süreçte destek olan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Altay, "Deprem sürecinde bize desteğini hiç esirgemeyen Sayın Valimizin liderliğinde kamu kurumlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, AK Parti İl Başkanımıza, MÜSİAD'ımıza, odalarımıza, Konya'nın her bir ferdine teşekkür ediyorum. Basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Burada hep birlikte büyük bir başarı hikayesi yazmıştık, bunun son noktasını da yine hep birlikte koyuyoruz. İnşallah insanlık sürdüğü sürece bu cami de ilelebet insanlığa hizmet edecek. Burada edilen her ibadetten Konya'da yaşayan 2 milyon 300 binin hanesine bir şey yazılacaktır, buna inanıyorum. Bu sadaka-i cariyeyi hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Müteahhitimize, bilim heyetimize de teşekkür ediyorum, çok zor zahmetli bir işti, meşakkatli bir süreçti ama Konya'ya yakışır bir işi gerçekleştirdiler” açıklamasında bulundu.

"BİRLİK VE BERABERLİK GÖSTEREN TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Altay, Habib-i Neccar Camisi'nin sadece Hatay'ın bir simgesi değil, Türkiye'nin bir simgesi olduğunu dile getirerek, "Aslında depremin izlerinin silindiğinin temel göstergelerinden birisi de buradaki caminin ibadete açılıyor olması. Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Gördüğünüz gibi etrafta çarşılar da yeniden inşa ediliyor. Konutlar tamamlanmak üzere. İnşallah Hatay'da ve depremin etkilediği 11 ilimizde hayat bu yıldan itibaren normale dönmeye başlayacak ve buradaki insanlar normal yaşamlarına dönmüş olacak. Ben bu süreçte büyük birlik ve beraberlik gösteren Türk milletine teşekkür ediyorum. Ancak biz bu işin hakkından gelebilirdik. Birlik beraberlik içerisinde bu süreci de layıkıyla tamamlamış olduk” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

HATAY'IN SEMBOL YAPISINI AYAĞA KALDIRAN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da, devletin depremin ağır hasarlarını ortadan kaldırmak için hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yoğun bir gayret sarf ettiğini söyledi.

Başkan Altay'ın da taşın altına elini koymayı bilen belediye başkanı olduğunu kaydeden Yazgılı, "O günlerde ‘burayı ben yapmak istiyorum' dedi ve yaptı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle kadim bir yapıyı, Hatay'ın sembol yapısını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ayağa kaldırdılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Hatay'ımız eski, güzel günlerine kavuşacak Allah'ın izniyle. Belediyelerimiz de bakanlıklarımız da topyekün bir çalışma içerisindeyiz. Tüm arkadaşlarımız her gün burada. Hatay'ın o eski günlerine geri dönmesi için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Bu çabayı sarf eden herkese gönülden teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu