Mesleğe ilk adım: KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri baretlerini taktı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileri “9. Geleneksel Baret Takma Töreni” ile mesleğe ilk adımlarını attı.

KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen Baret Takma Töreninde, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileri mesleklerinin simgesi olan baretlerini takma heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Törene, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur, Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, Konya Mimarlar Odası Başkanı Ahmet Övet, İç Mimarlar Odası Başkan Vekili, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özütok, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli, Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Hatipoğlu Şahin, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaş, meslek odaları temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Baretler, Meslek Hayatınız Boyunca Taşıyacağınız Bilincin ve Disiplinin Simgesidir”

Törenin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; "Üniversitemizin kuruluşu, sosyal bir amaç taşıyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu alana yönelik olarak sosyal faaliyet yürütmeleri, KTO Karatay Üniversitesi'nin misyonunun bir parçasıdır. Biz bununla büyük gurur duyuyoruz. Baret takmak, söz vermektir. Sadece kendinizi korumayacaksınız. Bareti giyenler bizi koruyacaklar. Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir anlayış üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerimizin sosyal alanlarda aktif olarak yer alması, KTO Karatay Üniversitesi'nin misyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin bu yöndeki her çalışması bizler için bir gurur kaynağıdır.

Baret takmak, kişisel bir önlem değildir; aynı zamanda verilen bir sözdür. Bareti takan öğrencilerimiz, kendilerini değil, çevresindeki herkesi koruma sorumluluğunu da üstlenmiş olurlar. Bu bilinç, üniversitemizin değerlerini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Üstlendiğiniz meslekler, büyük sorumluluklar barındırıyor. Bu sorumluluk; etik değerlerden, bilimsel doğruluktan ve insan odaklı yaklaşımdan asla ödün vermemeyi gerektirir. Bugün taktığınız baretler, meslek hayatınız boyunca taşıyacağınız bilincin ve disiplinin simgesidir. Sizlerin; bilgisiyle, duruşuyla ve ürettiği değerle toplumda fark oluşturan mühendisler, mimarlar ve iç mimarlar olarak yetişmeniz için tüm imkânlarımızla yanınızda olacağız. Bu anlamlı günde öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, meslek yolculuğunuzda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizi Mesleklerine Alıştırmayı ve Farkındalık Oluşturmayı Önemsiyoruz”

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli; "İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz, burada baret takacak olan bütün öğrencilerimiz üniversitemizin incileridir. Amacımız, öğrencilerimizi mesleklerine şimdiden alıştırmak, ısındırmak, bir farkındalık meydana getirmek olduğu için bu töreni çok önemsiyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu duygu ve düşüncelerle baretlerini takacak olan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Tören, öğrencilerin baretlerini takması, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi