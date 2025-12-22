Başkan Altay Hatay’da konuştu! “Konyalılar biz ne istediysek birin yerine iki gönderdiler’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Altay konuşmasına, "Bizler Hatay'a 6 Şubat tarihinde geldik. O gün sabah büyük bir felakete uyandık ve itfaiyeci arkadaşlarımıza yola çıkmaları için talimat verdim. Aslında ilk zamanlar gideceğimiz yeri de çok bilmiyorduk. Ama deprem bölgesinin konumundan dolayı Adana'ya kadar yola çıkalım sonra devletimiz bize bir görev verir diyerek yola çıktık '' sözleriyle başladı.

Depremden etkilenen 11 ilde 174 farklı noktada, 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin işçinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını söyledi. Devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Altay, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütüldüğünü ifade etti.

KONUT İNŞA SÜRECİNDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Deprem bölgelerinde günde ortalama 550 konutun tamamlandığını belirten Başkan Altay, bugüne kadar 355 bininci konutun teslim edildiğini açıkladı. 27 Aralık'ta ise 455 bininci konutun anahtar teslim töreninin yapılacağını ifade eden Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ ASLINA UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN İHYA EDİLDİ

Hatay'ın simge yapılarından ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunun Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını belirten Altay, çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi. "Asrın felaketinden sonra devletimiz 11 ilde çok yoğun bir çalışma yürüttü. Hatay'da yıkımın en fazla olduğu şehirlerden biriydi. Bizlerde depremden sonra Habib-i Neccar Cami'sinin yapılmasının Konyalılara yakışacağını düşündük ve hemen bunu bir görev olarak benimsedim. Çalışmalara başladık ve 2 yıldan fazladır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün sonuna geldik ve cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.'' dedi.

Caminin kalem işi süslemeleri, kubbe yazıları, ahşap ve taş işçilikleri aslına uygun olarak yenilendi. Enkazdan çıkarılarak numaralandırılan özgün parçalar tekrar yerlerine monte edildi. Avlu düzenlemesi, aydınlatma ve çevre peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla cami ibadete hazır hâle getirildi. Restorasyonun güncel maliyetinin 460 milyon 200 bin lira olduğu açıklandı.

KONYA İLK ADIMDAN İTİBAREN HATAY'IN YANINDADIR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'da sadece inşaat değil, sosyal ve altyapı alanlarında da yoğun destek sağladığını aktaran Altay, yaklaşık 8 bin depremzedenin tahliyesine katkı sağlandığını ifade etti. "Burada şantiyeler oluşturduk ve özellikle KOSKİ, Hatay'ın temiz içme suyu için büyük bir çaba gösterdi. Bizler Konya'nın gönderdiği 600 TIR'ın yardımıyla ilgili çalışmalar yürüttük. Yine Konya itfaiyesi de burada 168 kişi sağ olarak kurtardı. Ayrıca Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Borsası ile birlikte 1000 tane konteynırdan oluşan 3 konteynır şehir inşa ettik. 4 bine yakın vatandaşlarımız burada yaşamlarını sürdürdüler. Ayrıca Konya MÜSİAD ile birlikte 152 dükkandan oluşan bir iş yeri açışını yaptık.''

Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle birlikte 3 bin 369 personelin bölgede görev aldığını, arama kurtarma ekiplerinin ise 168 kişiyi enkazdan sağ kurtardığını söyledi. Mobil mutfaklarla 735 bin öğün sıcak yemek dağıtılırken, KOSKİ ekipleri içme suyu ve kanalizasyon altyapısında binlerce metre hat döşedi. Başkan Altay gazetecilere yaptığı açıklamada; Konya'nın ilk andan itibaren Hatay ile kardeşlik köprüsü kurduğunu söylerek "Konyalılar biz ne istemişsek adeta birin yerine iki gönderdiler'' ifadelerini kullandı.

HATAY-KONYA KARDEŞLİĞİ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

Hatay'da kurulan konteyner kentlerle 4 binden fazla vatandaşa geçici barınma imkânı sağlandığını belirten Başkan Altay; Konya Bedesteni, sağlık hizmetleri, çiftçilere yem desteği, hayvan sağlığı taramaları ve sokak hayvanları için mama yardımlarının da sürdüğünü kaydetti.

Akıllı şehircilik uygulamalarının sahadaki koordinasyona önemli katkı sunduğunu vurgulayan Altay, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından kendisine verilen fahri doktora unvanının, iki şehir arasındaki güçlü kardeşliğin bir nişanesi olduğunu söyledi. Altay, "Hatay tamamen iyileşene kadar bu gönül bağı devam edecek. 6 Şubat'ta Konya- Hatay arasında başlayan kardeşliğin ilelebet sürecek nişanesini burada hep birlikte şahitlik etmiş olduk. Bu cami sıradan bir cami değil ve sadece Hatay'ın bir simgesi de değil. Bu cami Anadolu'da ilk camisi. Bugün burada büyük bir başarı hikayesi yazdık.” dedi.

