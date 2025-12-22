Konya’da “Okuyan Nesiller’’ İçin büyük buluşma: Proje değerlendirme toplantısı yapıldı

Konya Valiliği himayesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okuyan Nesiller Projesine ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, 31 ilçenin proje yürütme kurulu üyeleri olan şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından İl MEM AR-GE Birimi'nden Raşit Bayrak, projenin uygulama süreci ve teknik detaylarına ilişkin bir sunum yaparak projenin genel çerçevesi ile uygulamaya yönelik esasları katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda, projenin okulların kendi imkânları ve ihtiyaçları doğrultusunda esnek ve seçenekli uygulamalar geliştirmesine imkân sağlayan yaklaşımına değinilerek okulların önerilen etkinlikleri kendi koşullarına göre uyarlayabilecekleri ve özgün çalışmalarını uygulamaya geçirebilecekleri ifade edildi.

Okuyan Nesiller Projesi ile öğrencilerin temel okuma becerilerinden başlayarak okuma alışkanlığı ve niteliğini geliştirmek, okumayı bir kültür hâline dönüştürmek ve bu kültürü okuldan eve, evden topluma taşıyarak akademik başarıya katkı sağlamak hedeflenmektedir.

