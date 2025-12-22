GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 3 yeni birim hizmete açıldı

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 3 yeni birim hizmete açıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde, öğrencilerin eğitim sürecine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sağlayacak 3 yeni birimin açılışı törenle gerçekleştirildi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, gazetecilere, açılışını gerçekleştirdikleri Mikroskop Destekli Eğitim Salonu, Genel Anestezi Ünitesi ve Dijital Simülasyon Merkezi'nin, Diş Hekimliği Fakültesi'nin hizmet kalitesini bir kat daha artırdığını söyledi.

Simülasyon merkezi sayesinde öğrencilerin, hastayla karşılaşmadan önce pratiğini güçlendirdiğini belirten Zorlu, "Birincisi, öğrencilerimiz hastalara karşı heyecanını daha temkinli ve tecrübeli olarak rahatlıkla kontrol edebilecek, daha faydalı sonuçlar elde edebilecekler. İkincisi piyasada para kazanacaklar. Mikroskop Destekli Eğitim Salonu da çok önemli. Üçüncüsü belki manevi açıdan çok daha önemli. Çünkü özel hastalarımıza hizmet edecek." diye konuştu.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir de diplomalarla öğrenilen bilgilerin son kullanma tarihinin çok kısa olduğu bir dönemde yaşadıklarını ifade etti.

Bilginin sürekli geliştiğini, teknolojinin ilerlediğini, teknolojiyi takip etmeyenlerin artık geride kaldığını kaydeden Tunçdemir, şöyle konuştu: "Bugün açılışımızı yapacağımız Mikroskop Destekli Eğitim Salonu'nda, gerek öğrencilerimize, gerek asistanlarımıza, gerek dışarıda özelde muayenehanesi olan meslektaşlarımıza, nitelikli güzel eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Ağız ortamı çok küçük. Bu mikroskoplar yaklaşık 12,5 kat dokuyu büyüterek çok daha başarılı, çok daha uzun soluklu restorasyonlar yapmamıza vesile oluyor."

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek Mikroskop Destekli Eğitim Salonu, Genel Anestezi Ünitesi ve Dijital Simülasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

