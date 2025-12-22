AKOM Konya’yı tarih vererek uyardı

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini kapsayan haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Konya’da hafta boyunca değişken ve yer yer olumsuz hava koşulları etkili olacak.
Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahminini paylaşarak özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu.
Yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı etkili olacak
Yapılan açıklamada, hafta boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi. AKOM'un değerlendirmesine göre, Konya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.
Buzlanma, sis ve dona dikkat!
Hafta genelinde aralıklı yağışların etkili olması, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı yaşanması tahmin ediliyor. AKOM, hafta boyunca yer yer buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis hadisesinin görülebileceğini belirtti. Özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceğine dikkat çekilerek, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Sürücülere önemli hatırlatma
Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve kış şartlarına uygun araç kullanmaları gerektiğini hatırlattı.
