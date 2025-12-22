Okan Buruk ifadeye çağırıldı mı? Savcılık devrede

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması dalga dalga büyüyor. Medya ve sanat camiasını içine alan soruşturma spora da sıçramıştı. Son iddia Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgiliydi. İşte son gelişmeler…
Sevilay Yılman, Ela Rümeysa Cebeci'nin ifadesinden yola çıkarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağırılacağını iddia etmişti. Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılması sonrası yaşanan bu son gelişmenin gerçek olup olmadığı çok merak edildi.
İFADELER SONRASI YENİ İSİMLER EKLENDİ
Televizyon dünyasının fenomen isimlerinden Mehmet Akif Ersoy ve Spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.
Cebeci'nin ifadesinde birçok isim verdiği bilinirken daha önce birlikte program yaptığı Sevilay Yılman, gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.
Cebeci ile mesajları nedeniyle ifadeye çağırılan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında konuşan Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağırılacağını iddia etti.
YALANLANDI
Sevilay Yılman'ın bu iddiası kısa sürede gündem olurken, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre yalanlandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”