MEB’in hayata geçirdiği ÖBS ve OVA 600 binden fazla kullanıcıya ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında temmuzda hayata geçirilen Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul Veli Asistanı’ndan (OVA) 600 binden fazla öğretmen ve veli yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda öğretmen ve velilerle iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ÖBS'den 400 binden fazla öğretmen, OVA'dan ise 200 binden fazla veli faydalandı.

Yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BİP altyapısıyla çalışan iki servis, bilgi güvenliği açısından yabancı platformlardan bağımsız çalışma imkanı sunarken, sosyal medya ve internet üzerinden yayılan yanıltıcı bilgilerin yerine doğru ve güvenilir bilgiye erişme fırsatı tanıyor.

Bakanlık ile Turkcell arasındaki işbirliği protokolü kapsamında geliştirilen ÖBS, Bakanlığın stratejik hedefleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin doküman, eğitim ve çalışma takvimleri, sunum ve tanıtım materyalleri, önemli duyurular ve hatırlatmaların öğretmenlere doğrudan iletilmesini sağlıyor.

ÖBS ile öğretmenler ve Bakanlık personelinin güvenli, etkili ve sürekli iletişimi sağlanıyor. Uygulamayla, öğretmen ve personelden geri bildirim toplanmasına, özel gün mesajlarının iletilmesine ve dijital öğrenme materyallerine erişilmesine de imkan tanınıyor.

Bakanlık merkez teşkilatı, ÖBS üzerinden yaptığı duyurularla bilgiyi tek merkezden tüm taşra birimlerine ulaştırıyor. Ayrıca servisin güvenli ve şifreli iletişim altyapısıyla bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkanı sağlanabiliyor.

OVA sistemi sayesinde ise veliler, çocuklarının okuldaki performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebiliyor.

Veliler OVA üzerinden çocuklarının notlarına, devamsızlık bilgilerine, sınav tarihlerine ve diğer eğitim süreçlerine anlık ulaşabiliyor. Video, doküman ve diğer materyaller güvenli biçimde velilere iletiliyor.

Bununla birlikte, sistem üzerinden yapılan anketlerle velilerin görüş ve önerileri, Bakanlığa doğrudan iletilebiliyor.

