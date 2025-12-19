GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,21
STERLİN
57,45
GRAM
6.043,20
ÇEYREK
9.929,99
YARIM ALTIN
19.762,56
CUMHURİYET ALTINI
39.400,24
EĞİTİM Haberleri

Geleceğin Sağlık Yöneticilerine NEÜ’de Anlamlı Konferans

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Geleceğin Sağlık Yöneticilerine NEÜ’de Anlamlı Konferans
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü dolayısıyla “Sağlık İdarecileri Günü: Türkiye Yüzyılında Yerel Sağlık Yaklaşımları” konferansı düzenlendi.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'un konuşmacı olarak yer aldığı programa, NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Uludağ, NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Kara ve Prof. Dr. Musa Acar, NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yalçın İleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 

NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Uludağ ve NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yalçın İleri'nin gerçekleştirdiği açılış konuşmalarının ardından, geleceğin sağlık idarecilerine kendi kariyerinden örnekler vererek tavsiyelerde bulunan Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, "Hayatta her şey olgunlaşarak gelişir. Sizler sağlık alanının ilk yöneticileri olacaksınız. Sizlerin gelişiminiz kaçınılmaz. İyi bir eğitimle, dönüşümle ve zihniyet ile çalışma hayatına dahil olmanız, sağlık alanının gelişmesini sağlayacak. Sizler yöneticiliği deneme yanılma yöntemi ile öğrenmiyorsunuz. Öğrenerek geliyorsunuz. Geleceğin sağlık yöneticileri olarak sizlerden çok şeyler bekliyoruz ve umutluyuz. Heyecanınızı ve ateşinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Sürekli kendinizi geliştirmenin yollarını bulun. Alanınızdaki gelişmeleri takip edin” dedi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER