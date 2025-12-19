Geleceğin Sağlık Yöneticilerine NEÜ’de Anlamlı Konferans

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'un konuşmacı olarak yer aldığı programa, NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Uludağ, NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Kara ve Prof. Dr. Musa Acar, NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yalçın İleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Uludağ ve NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yalçın İleri'nin gerçekleştirdiği açılış konuşmalarının ardından, geleceğin sağlık idarecilerine kendi kariyerinden örnekler vererek tavsiyelerde bulunan Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, "Hayatta her şey olgunlaşarak gelişir. Sizler sağlık alanının ilk yöneticileri olacaksınız. Sizlerin gelişiminiz kaçınılmaz. İyi bir eğitimle, dönüşümle ve zihniyet ile çalışma hayatına dahil olmanız, sağlık alanının gelişmesini sağlayacak. Sizler yöneticiliği deneme yanılma yöntemi ile öğrenmiyorsunuz. Öğrenerek geliyorsunuz. Geleceğin sağlık yöneticileri olarak sizlerden çok şeyler bekliyoruz ve umutluyuz. Heyecanınızı ve ateşinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Sürekli kendinizi geliştirmenin yollarını bulun. Alanınızdaki gelişmeleri takip edin” dedi.
(Cumali Özer)