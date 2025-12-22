Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı mı? Yusuf Güney neden gözaltında? Büyük uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, ünlü şarkıcının ismi "uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması" iddialarıyla dosyada yer aldı.
Yusuf Güney Neden Gözaltına Alındı?
Şarkıcı hakkında yürütülen soruşturma şu suçlamaları kapsıyor:
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu maddeyi kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak.
Süreç Nasıl İşleyecek?
Yusuf Güney, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilecek.
Soruşturma kapsamında Yusuf Güney'den saç ve kan örnekleri alınacak. Bu örnekler üzerinde yapılacak kriminal incelemeyle uyuşturucu madde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek.
Önemli Not:
