Deniz Türüç Konyaspor’da!

Tümosan Konyaspor ile Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç arasında bir süredir devam eden transfer görüşmelerinde sona gelindi.

Hem kanat hem de bek mevkilerinde görev yapabilen 32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yapılacak anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıl olması öngörülüyor.

Deniz Türüç ile Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, daha önce Başakşehir'de birlikte çalışmıştı. Bu detay transferde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla lig ve Avrupa'da 17 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gurbetçi futbolcu Süper Lig kariyerinde daha önce Kayserispor ve Fenerbahçe formalarını da giydi.

Konya'ya Geldi

Deniz Türüç, sağlık kontrolleri ve imza süreci için Konya'ya geldi. Deneyimli futbolcu, dün gece saat 23.00 sularında İstanbul'dan Konya'ya ulaştı. Konya Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Deniz Türüç, ardından konaklayacağı otele geçti.

Son detayların konuşulacağı görüşmede pürüz çıkmaması halinde resmi imzalar atılacak.

(Cumali Özer)