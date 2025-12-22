GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Deniz Türüç Konyaspor’da!

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Deniz Türüç Konyaspor’da!

Tümosan Konyaspor ile Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç arasında bir süredir devam eden transfer görüşmelerinde sona gelindi.

Hem kanat hem de bek mevkilerinde görev yapabilen 32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yapılacak anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıl olması öngörülüyor.

Deniz Türüç ile Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, daha önce Başakşehir'de birlikte çalışmıştı. Bu detay transferde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla lig ve Avrupa'da 17 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gurbetçi futbolcu Süper Lig kariyerinde daha önce Kayserispor ve Fenerbahçe formalarını da giydi.

Konya'ya Geldi 

Deniz Türüç, sağlık kontrolleri ve imza süreci için Konya'ya geldi. Deneyimli futbolcu, dün gece saat 23.00 sularında İstanbul'dan Konya'ya ulaştı. Konya Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Deniz Türüç, ardından konaklayacağı otele geçti.

Son detayların konuşulacağı görüşmede pürüz çıkmaması halinde resmi imzalar atılacak.

(Cumali Özer)

