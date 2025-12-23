Kulu’da 3 bant bilardo turnuvası tamamlandı

Kulu Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası, centilmence mücadelelere sahne olurken anlamlı bir duyarlılıkla sona erdi.

Sporun birleştirici gücünü ve fair-play ruhunu ön plana çıkaran turnuva, izleyenlerden büyük beğeni topladı.Final müsabakasında Ali Kan, rakibi Bilal Uyar'ı 50-38 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada üçüncülük derecesini ise Bayram Öcüt elde etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde;Birincilik ödülü, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir tarafından şampiyon Ali Kan'a,İkincilik ödülü, Kulu Spor Kulübü Başkanı Kemal Özsoy tarafından Bilal Uyar'a,Üçüncülük ödülü ise MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan tarafından Bayram Öcüt'e takdim edildi.

Şampiyondan Örnek Davranış

Turnuvaya damga vuran bir diğer gelişme ise şampiyon Ali Kan'ın sergilediği örnek davranış oldu. Kan, kazandığı altın ödülünü bozdurarak Filistin'deki kardeşlerimize bağışlayacağını ifade ederek sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını; vicdan, paylaşma ve kardeşlik duygularını da içinde barındırdığını bir kez daha gösterdi.

Başkan Sertdemir'den Teşekkür

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, turnuva sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Sporun kardeşliği pekiştirdiği, sosyal dayanışmayı güçlendirdiği bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve duyarlılığıyla gönüllere dokunan Ali Kan'a teşekkür ediyor; ilçemizde sosyal ve sportif faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.”

(Ali Asım Erdem)