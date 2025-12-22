GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Leyla Mizrahi’nin Ölüm Nedeni neydi? Leyla Mizrahi Kimdir? Leyla Mizrahi kimin kızı?

- Güncelleme Tarihi:

Leyla Mizrahi'nin Ölüm Nedeni neydi? Leyla Mizrahi Kimdir? Leyla Mizrahi kimin kızı?

İzmir iş dünyasının köklü ve saygın ailelerinden Özgörkeyler'in genç ferdi Leyla Mizrahi'nin 30 yaşında gelen ani vefatı, iş dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Henüz çok genç yaşta hayata veda eden Mizrahi hakkında merak edilen detaylar şu şekildedir:

Leyla Mizrahi'nin Ölüm Nedeni

Leyla Mizrahi, herhangi bir önceden bilinen sağlık sorunu olmamasına rağmen uykusunda hayatını kaybetmiştir. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, vefatın kalp krizi sonucu gerçekleştiği belirtilmiştir. Ailesi, genç kadının bilinen hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını ve sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade etmiştir.

Leyla Mizrahi Kimdir?

Leyla Mizrahi, hem aile bağları hem de iş dünyasındaki aktif rolüyle tanınan bir isimdi:

Özlem Adalı'nın kızı, iş insanı Cemal Özgörkey'in ise yeğenidir. Özgörkey Holding'deki görevinden bir süre önce ayrılmıştı. Tüm yatırım ve çalışmalarını Cemal Özgörkey Invest Holding çatısı altında birleştirerek iş hayatında önemli sorumluluklar üstlenmişti. 30 yaşında hayata veda eden Mizrahi, köklü bir İzmir ailesinin ferdiydi.

Özel Hayatı ve Ailesi

Leyla Mizrahi'nin vefatını daha da trajik kılan detay, çok kısa bir süre önce anne olmasıdır: Mizrahi, vefatından yaklaşık altı ay önce sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.

Cenaze Bilgileri

Ailesi tarafından yapılan duyuruya göre Leyla Mizrahi'nin son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ve yer şu şekildedir:

Yarın (23 Aralık 2025) öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacaktır. Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

