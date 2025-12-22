GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,34
STERLİN
57,81
GRAM
6.132,87
ÇEYREK
10.090,49
YARIM ALTIN
20.082,56
CUMHURİYET ALTINI
40.038,30
DÜNYA Haberleri

Moskova’da patlama: Rus general hayatını kaybetti

Moskova’da patlama: Rus general hayatını kaybetti
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araçta meydana gelen patlama sonucu Korgeneral Fanil Sarvarov’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde park halindeki bir araca yerleştirilen patlayıcı, sabah saatlerinde infilak etti. Rusya Soruşturma Komitesi, olayın bir suikast olduğunu ve hedefteki ismin Rusya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov olduğunu açıkladı.

Rus basını, patlamanın sabah erken saatlerde 12 numaralı binanın avlusunda meydana geldiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sarvarov'un yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘genel tehlike yaratacak şekilde cinayet işlemek' ve ‘yasa dışı patlayıcı madde ticareti' suçlamalarıyla dava açtı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER