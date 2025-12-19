GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Gazze'de en az 1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Gazze’de en az 1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze’de son dönemde bazı iyileşmeler görülmesine rağmen en az 1,6 milyon kişinin Nisan 2026 ortasına kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceği bildirildi.

IPC'nin Gazze'ye ilişkin 1 Aralık 2025-15 Nisan 2026 dönemine yönelik öngörülerini içeren raporunda, "10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından yapılan son IPC analizine göre, Ağustos 2025'te kıtlık tespit edilen önceki analize kıyasla gıda güvenliği ve beslenme alanlarında kayda değer iyileşmeler görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Raporda son dönemdeki iyileşmelere rağmen, en az 1,6 milyon kişinin 2026 Nisan ortasına kadar halen yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Raporda, söz konusu dönemde IPC aşamalarına göre 1,6 milyon kişiden 1,03 milyonunun "kriz” anlamına gelen 3. seviyede, 571 bininin "acil durum” anlamındaki 4. seviyede, 1900'ünün ise "kıtlık” anlamına gelen 5. seviyede yer aldığı belirtilerek, genel durumun halen "kritik” olduğu vurgulandı.

Ayrıca IPC raporunda, Gazze Şeridi genelinde Ekim 2025–Ekim 2026 döneminde 6-59 aylık çocuklar arasında yaklaşık 101 bin akut yetersiz beslenme vakasının görülmesinin öngörüldüğü, bunların 31 bininin ağır vakalar olmasının beklendiği kaydedildi.

Buna ek olarak, 37 bin hamile ve emziren kadının acil beslenme desteğine ihtiyaç duyacağı tahmini paylaşıldı.

Raporda, Gazze'deki durumun son derece kırılgan olduğu belirtilerek, şu ana kadar kaydedilen iyileşmelerin sürdürülebilir, genişletilmiş ve kesintisiz insani ve ticari erişime bağlı olduğu ifade edildi.

Raporda, yeniden çatışmaların başlaması ve insani yardımların durması gibi en kötü senaryo altında, Gazze Şeridi'nin tamamının Nisan 2026 ortasına kadar kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekildi.

Kaynak: AA

