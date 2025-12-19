GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,21
STERLİN
57,45
GRAM
6.043,20
ÇEYREK
9.929,99
YARIM ALTIN
19.762,56
CUMHURİYET ALTINI
39.400,24
DÜNYA Haberleri

İsrail’in uzun siciline işlenen yeni bir suç!

- Güncelleme Tarihi:

İsrail’in uzun siciline işlenen yeni bir suç!
Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 bin 600 konuttan oluşan yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulması yönündeki kararı “uluslararası hukukun ihlalinde İsrail’in siciline işlenen yeni bir suç“ olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 konuttan oluşan yasa dışı yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulması kararına tepki gösterildi.

İsrail'in aldığı kararın "bölgede gerilimi artıracağı" uyarısında bulunulan açıklamada, söz konusu kararın "uluslararası hukukun ihlalinde İsrail'in siciline işlenen yeni bir suç" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in yeni Yahudi yerleşim birimi kurma kararının Kudüs'ü Yahudileştirmeyi, kenti Filistin çevresinden koparmayı ve tarihi ile demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurma politikasının bölgede "gerginlik ve istikrarsızlığın temel kaynağı olduğuna" işaret edilen açıklamada, İsrail'in "sömürgeci adımların sahadaki tüm sonuçlarından" sorumlu tutulacağı vurgulandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 konuttan oluşan yasa dışı yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmasına yönelik planı onayladığı bildirilmişti.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Mişmar Yehuda, bölge üzerindeki kontrolü güçlendirme politikasının bir parçası olarak Kudüs'ü doğu tarafından koruyacak stratejik bir üs olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER