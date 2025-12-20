Hamas’tan İsrail’in ateşkesi ihlal eden saldırılarına tepki

Hamas, İsrail ordusunun Gazze’de masum sivilleri hedef alan, ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediğini, uluslararası alanda ise bu suçlar karşısında sessizliğin hakim olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırının "masum sivillere karşı işlenmiş vahşi bir suç ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in düzenlediği saldırılarla Gazze'de ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ateşkesin üzerinden 2 ay geçmesiyle İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası çapta sessizlik ve acizlik halinin yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in sivilleri hedef almanın yanı sıra ambulans ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için olay yerine ulaşmasını da engelleyerek insani durumu daha da kötüleştirdiği ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği aktarıldı.

Acil müdahale çağrısı

Arabulucu ve ateşkese garantör ülkeler ile ABD yönetimine seslenilen açıklamada, İsrail'in ihlalleri karşısında sorumluluklarını yerine getirme talebi yinelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına aykırı ve anlaşmayı ihlal eden şartlar dayatma girişimlerinin engellenmesi için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze Şehitleri Okulu'nu hedef alarak 1'i kadın 6 Filistinliyi öldürmüştü.

Görgü tanıkları, okula yaklaşan İsrail tankının düğün töreni sırasında saldırıyı düzenlediği ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellediğini söylemişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda sivilleri hedef aldığını kabul etmişti.

​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.​​​​​​​

Kaynak: AA