DÜNYA Haberleri

Avrupa’da yapılan ankete göre 18-29 yaş arası gençler Katolik Kilisesinden çok İslam’a güveniyor

Avrupa’da yapılan ankete göre 18-29 yaş arası gençler Katolik Kilisesinden çok İslam’a güveniyor
Almanya’da yapılan ankette, 18-29 yaş arası gençlerin Katolik Kilisesinden çok İslam’a güvendiği ortaya çıktı.

Forsa'nın Stern, RTL ve Ntv için yaptığı ankette, Almanlar genel olarak ideolojik kurumlar arasında İslam'a en az güven duyan grubu oluştururken, 18–29 yaş arası Alman gençlerin İslam'a Katolik Kilisesinden daha fazla güven duyduğu belirlendi.

Ankete göre, Almanların yüzde 28'i Roma Katolik Kilisesinin başı olan Papa'ya büyük ölçüde güven duyuyor. Bu oran, bir yıl önceye kıyasla 12 puanlık artışa işaret ediyor. Papa Franciscus'un güven puanı ise 2015 yılında zaman zaman 100 üzerinden 60 seviyesine kadar çıkmıştı.

Almanya'da kiliseye güven oranı yüzde 14'e yükseldi. Bu oran 2024'e göre 3 puan artarken, 2022'de yüzde 8 ile en düşük seviyedeydi.

Protestan Kilisesine büyük ölçüde güven duyanların oranı yüzde 28 olarak kaydedilirken, bu oran geçen yıla kıyasla 1 puanlık artışa işaret ediyor.

Almanlar ideolojik kurumlar arasında en fazla güveni yüzde 35'le Yahudilerin Merkez Konseyine duyuyor. İslam'a güvenenlerin oranı ise bir puanlık artışla yüzde 7'ye yükseldi.

18–29 yaş grubunda İslam'a güven oranı yüzde 17 olurken, Katolik Kilisesine güvenenlerin oranı yüzde 13'te kaldı.

Forsa, söz konusu anketi 3–12 Aralık tarihlerinde yaklaşık 4 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kaynak: AA

