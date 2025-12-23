2026 SİGARA FİYATLARI | Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

Yeni yıl yaklaşırken sigara fiyatlarına yapılması beklenen zam, tiryakilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Artan vergiler ve maliyetler nedeniyle sigara fiyatlarında yükseliş beklentisi güçlenmiş durumda.

Paket Başına 5 TL Zam Beklentisi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada 2026 yılıyla birlikte paket başına yaklaşık 5 TL'lik bir zam öngördüklerini ifade etti. Dündar, bu artışın sektör genelinde konuşulduğunu belirtti.

Zamda Vergi ve Maliyet Etkisi

Sigara fiyatlarındaki olası artışın temel nedenleri arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi yükü, üretim giderleri ve dağıtım maliyetlerindeki yükseliş yer alıyor. Sektör temsilcileri, artan maliyetlerin fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

ÖTV Oranları Belirleyici Olacak

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğine dikkat çeken Dündar, zam oranlarının kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Ancak mevcut vergi yükü ve maliyetler dikkate alındığında sigarada paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde.”

Resmi Açıklama Bekleniyor

Sigara fiyatlarına ilişkin nihai zam oranlarının, ÖTV düzenlemesinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.

