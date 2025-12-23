GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya Büyükşehir Bandırma’ya hazırlanıyor

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konya Büyükşehir Bandırma’ya hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Bordo maçının hazırlıklarını tamamladı; sarı-siyahlılar deplasmanda galibiyet hedefliyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırma Bordo maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuk Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan sarı-siyahlılar; günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.

Analizler tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Bordo maçının analizlerini tamamladı. Rakibin eksiklerini tespit eden Konya ekibi, kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bandırma Bordo ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 28 Aralık Pazar günü Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

(Hasan Yıldırım) 

