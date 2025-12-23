Konya Büyükşehir Bandırma’ya hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırma Bordo maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuk Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan sarı-siyahlılar; günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Analizler tamamlandı
Konya Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Bordo maçının analizlerini tamamladı. Rakibin eksiklerini tespit eden Konya ekibi, kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bandırma Bordo ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 28 Aralık Pazar günü Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
(Hasan Yıldırım)