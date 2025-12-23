GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

BAL’a Konya efekti

Hasan Yıldırım
Muhabir
BAL’a Konya efekti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor ve Ereğlispor, lige damgasını vurmaya devam ediyor! Normal sezonda 11. hafta maçları geride kalırken; bahse konu periyotta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan toplayan Ereğlispor liderlik koltuğunda yer alıyor. Aynı süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Akşehirspor ise; 19 puanla averajla 3. sırada yer alıyor. 

Arada Manavgat var!

Lider ve 3. sırada yer alan iki Konya ekibinin arasında Manavgat Belediyespor yer alıyor. Akşehirspor ile aynı istatistiği çizen Antalya ekibi; zirve mücadelesi için tüm şartları zorluyor. Konya'nın alt liglerde herhangi bir profesyonel takımı bulunmaması da; Konya spor kamuoyunca "Ya Ereğli ya da Akşehir… İkisinden birisi çıksın” yorumlarına neden oluyor. (Hasan Yıldırım)

 

