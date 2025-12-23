BAL’a Konya efekti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor ve Ereğlispor, lige damgasını vurmaya devam ediyor! Normal sezonda 11. hafta maçları geride kalırken; bahse konu periyotta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan toplayan Ereğlispor liderlik koltuğunda yer alıyor. Aynı süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Akşehirspor ise; 19 puanla averajla 3. sırada yer alıyor.

Arada Manavgat var!

Lider ve 3. sırada yer alan iki Konya ekibinin arasında Manavgat Belediyespor yer alıyor. Akşehirspor ile aynı istatistiği çizen Antalya ekibi; zirve mücadelesi için tüm şartları zorluyor. Konya'nın alt liglerde herhangi bir profesyonel takımı bulunmaması da; Konya spor kamuoyunca "Ya Ereğli ya da Akşehir… İkisinden birisi çıksın” yorumlarına neden oluyor. (Hasan Yıldırım)