Mukaddes üç ayların ilk kandili perşembe günü idrak edilecek
Mukaddes üç aylar 21 Aralık’ta başladı. Dualarla karşılanan üç aylara Hicri takvim hesaplamasına göre bu yıl ikinci kez girildi. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, içinde birçok özel geceyi de barındırıyor. İslam dünyası 25 Aralık Perşembe akşamı da Regaib Kandilini idrak edecek.
2025 yılı içerisinde ilki 1 Ocak'ta başlayıp idrak edilen mukaddes üç aylara Hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık'ta ikinci kez girildi.
Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak'a,
"Ramazanın Müjdecisi" Berat Kandili ise 2 Şubat'a denk gelecek.
Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayı, 19 Şubat'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek.
Müslümanlar 20 Mart'ta ise Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
