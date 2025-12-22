“Kaza yaptım’’ diyerek çağırdı yaşananlar herkesi şaşırttı
Düzce’de motosikletli kurye olarak çalışan Onur Eski, sevgilisini “kaza yaptım” diyerek olay yerine çağırdı. Büyük panik yaşayan Elif Ceylan, kısa süre sonra sürpriz evlilik teklifiyle duygusal anlar yaşadı.
Edinilen bilgilere göre Onur Eski, evlilik teklifini unutulmaz kılmak için arkadaşlarının da yardımıyla küçük bir plan hazırladı. Sevgilisini telefonla arayarak kaza yaptığını söyleyen Eski, Elif Ceylan'ın kısa sürede panik ve endişe içinde olay yerine gelmesini sağladı.
SÜRPRİZ TEKLİF MEŞALELERLE GELDİ
Olay yerine ulaşan Ceylan, sevgilisi yerde yattığı esnada gazetecilere de çekmemeleri için tepki gösterdi. Genç kadın bir an olsun başından ayrılmadığı sevgilisinin arkadaşları meşaleler ile alana girince, kendisine sürpriz evlilik teklifi geldiğini fark etti.
KORKU, YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI
Evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşayan Elif Ceylan, hem korku hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Onur Eski'nin evlenme teklifini kabul eden Ceylan, çevrede bulunanların alkışları arasında mutluluğunu paylaştı.
Çevredeki vatandaşlar ve çiftin arkadaşları, yaşanan bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydederken, teklif sosyal medyada da ilgi gördü. Onur Eski ve Elif Ceylan çifti, bu özel günü hayatları boyunca unutamayacaklarını dile getirdi.
