Medyada uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında

İstanbul’da ünlü isimler ve medya mensuplarını kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin soruşturma sürüyor.
Bu bağlamda, uzun yıllardır adliye muhabirliğiyle tanınan Emrullah Erdinç'in, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.
Erdinç'in işlemlerinin sağlık kontrolünün ardından sürdürüleceği kaydedildi.
MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI
Soruşturmanın ilk dalgası Aralık ayı başında kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı” ve "kullanımı kolaylaştırma” suçlamalarıyla 11 Aralık 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ardından Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer iddialarla işlem yapıldı, ilk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporları sonrası 17 Aralık 2025'te yeniden gözaltına alındı ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
