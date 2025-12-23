Oyun salonunda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Güncelleme Tarihi:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda 2 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.H.K. (19) ile C.A.A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A. bıçakla H.H.K.'yi ağır yaraladı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Yakalandı
Olay sonrası kaçan C.A.A. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
