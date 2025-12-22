GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da otomobil ile TIR çarpıştı! 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobil ile TIR çarpıştı! 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kazada kontrolünü kaybeden tır ise yola devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Ankara kara yolu üzeri, TŞOF kavşağında meydana geldi.

17 yaşındaki genç ağır yaralandı 

Alınan bilgiye göre, M. A. (22) idaresindeki tır ile G. A. (51) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken tır'da yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki İ. A. ağır yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yüklü tır ise devrildi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. 

Hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralı genç, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

