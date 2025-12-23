GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,89
EURO
50,39
STERLİN
58,03
GRAM
6.208,51
ÇEYREK
10.199,65
YARIM ALTIN
20.300,22
CUMHURİYET ALTINI
40.472,29
GÜNCEL Haberleri

7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı

7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçılığı suçlarından 7 organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, hesaplarında 251 milyon liralık hesap hareketi bulunan 67 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 42’si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada jandarma ekiplerince 7 ilde 7 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon lira hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakaladığını aktaran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER